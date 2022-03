Bronze für Wicker: Biathletin erkämpft Platz drei

Zhangjiakou (dpa)

Biathletin Anja Wicker hat die Bronzemedaille bei den Paralympics in Peking gewonnen. Über 10 Kilometer in der sitzenden Klasse erkämpfte sich die Stuttgarterin trotz fünf Schießfehlern dank einer Energieleistung in der Loipe noch Platz drei.

Von dpa