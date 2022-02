Deutsches Quartett bei olympischem Frauen-Massenstart dabei

Alle vier sind beim Massenstartrennen der Damen dabei, in dem am 19. Februar 30 Athletinnen antreten dürfen. Wie aus der in Zhangjiakou veröffentlichten provisorischen Startliste hervorging, schafften neben Einzel-Olympiasiegerin Herrmann auch Voigt, Preuß und Hinz über ihre bisherigen Resultate in China den Sprung in das Feld. Mit dem Massenstart der Frauen enden die Biathlon-Wettbewerbe der Winterspiele.