Keine Ohrstöpsel gegen den Oberhof-Lärm: «Total geil»

«Am Schießstand war es total angenehm und am Birxsteig ist es einfach total geil, wenn es laut ist», sagte der 29-Jährige in Thüringen. Während andere bei diesen Bedingungen durchaus auf einen Gehörschutz setzen, genießt der Freiburger die besondere Atmosphäre vor den eigenen Fans. «Ich mag das voll. Ich finde, Stimmung gehört dazu», sagte Rees: «Mich pusht das schon, ich muss mich da nicht irgendwie abschotten.»

Nach Platz sechs zum Auftakt mit der Mixed-Staffel am Mittwoch ist Rees am Samstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) im ersten Einzelwettbewerb gefordert. «Ich bin schon heiß auf den Sprint», sagte er. Zu Saisonbeginn schaffte er es in Finnland über zehn Kilometer als Dritter schon auf das Podest. Das zu wiederholen wird angesichts der norwegischen Übermacht um den favorisierten Dominator Johannes Thingnes Bö aber enorm schwer.

Rees gönnte sich am Donnerstag einen fast freien Tag ohne Training auf Ski, stattdessen standen Gymnastik und entspannte Zeit an der frischen Luft auf dem Programm. «Die Tage muss man sich auch mal gönnen, weil die WM schon zwei Wochen sind. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten rauszunehmen, deswegen mache ich das jetzt mal», sagte Rees. Die WM in Oberhof dauert noch bis Sonntag nächste Woche.