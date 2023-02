Kühn Sechster in Verfolgung - Dritter Titel für Bö

Johannes Kühn ist bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof in der Verfolgung auf Platz sechs gelaufen und hat damit seine beste Platzierung bei einer WM geschafft.

Dritter Titel in diesem Jahr: Weltmeister Johannes Thingnes Bö aus Norwegen verneigt sich im Zieleinlauf vor dem deutschen Publikum.

Vor dem letzten Schießen hatte der Sprint-Achte sogar die Chance auf Bronze, doch zwei Fehler waren trotz der Patzer der Konkurrenz zu viel. Nach drei Strafrunden fehlten dem 31-Jährigen am Ende 33 Sekunden zum Podest. «Ich bin sehr zufrieden. Ein bisschen schade beim letzten Schießen», sagte Kühn im ZDF.

Bö in seiner eigenen Liga

Die nächste Show seiner beeindruckenden Dominanz lieferte Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö. Der fünfmalige Olympiasieger blieb fehlerfrei und ließ nach seinem Triumph im Sprint sowie in der Mixed-Staffel bei seinem dritten Oberhof-Titel der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Für Bö war es am Sonntag der fünfzehnte WM-Titel sowie sein dreizehnter Sieg in der Saison und der achte nacheinander. Silber sicherte sich sein Teamkollege Sturla Holm Laegreid, Dritter wurde Sebastian Samuelsson.

Der Schwede verhinderte damit Historisches: Denn nach ihrem Dreifachtriumph im Sprint hätten die Norweger mit einem weiteren Durchmarsch als Erste in der Biathlon-Geschichte für zwei Dreifachsiege nacheinander sorgen können. Der Sprint-Dritte Tarjei Bö musste sich aber Samuelsson im Schlussspurt geschlagen geben.

Roman Rees wurde Zehnter, Justus Strelow Elfter und Benedikt Doll verbesserte sich nach seinem Debakel im Sprint mit Platz 55 auf Rang 15.