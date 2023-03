Norwegischer Biathlet Laegreid fehlt wegen Corona

Der fünfmalige Biathlon-Weltmeister Sturla Holm Laegreid verpasst den Weltcup im tschechischen Nove Mesto aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus. Der 26-Jährige befindet sich bereits auf dem Weg zurück in die Heimat, wie der norwegische Verband mitteilte.

Weltcup in Nove Mesto

Am Mittwochmorgen hatte sich Laegreid etwas krank gefühlt, ein anschließender Test fiel positiv aus. Der Staffel-Olympiasieger von Peking hatte bei der WM in Oberhof dreimal Silber und einmal Bronze gewonnen. Die Männer beginnen am Donnerstag mit einem Sprintrennen (16.10 Uhr/ARD und Eurosport).

Auch das norwegische Frauen-Team kann nicht in voller Stärke antreten, da Ida Lien, Ragnhild Femsteinevik und Juni Arnekleiv aufgrund von Atemwegsinfektionen und Magenproblemen fehlen. Nachnominierungen gibt es im norwegischen Team nicht, weil parallel der zweitklassige IBU-Cup im kanadischen Canmore stattfindet.

Nove Mesto ist der Auftakt des letzten Saisonabschnittes. Kommende Woche geht es für die Skijäger im schwedischen Östersund weiter, ehe darauf das Saisonfinale in Norwegens Hauptstadt Oslo steigt.