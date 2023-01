Wenig Zeit: Magdalena Neuner schaut kaum noch Biathlon

Ruhpolding (dpa)

Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner hat kaum noch Zeit, um sich Biathlon-Rennen anzuschauen. Sie schalte nur noch ab und zu den Fernseher ein, «aber es ist mit drei Kindern so unter der Woche nachmittags fast gar nicht möglich», sagte die 35-Jährige am Rande des Heimweltcups in Ruhpolding in der ARD.

Von dpa