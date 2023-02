Rodeln: Final-Duell zwischen Olympiasiegern und Weltmeistern

Eine Woche nach ihrem Erfolg in Winterberg setzte sich das Duo in 1:49,577 Minuten mit einem Vorsprung von zwei Tausendstelsekunden vor den Italienerinnen Andrea Voetter/Marion Oberhofer durch. «Mein Puls ist noch bei 200», sagte Jessica Degenhardt nach dem knappen Erfolg.

Die sechsmaligen Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt gewannen auf der Natureisbahn vor den Weltmeistern Toni Eggert und Sascha Benecken. Das bayerische Duo setzte sich am Samstag in 1:47,183 Minuten mit einem Vorsprung von 0,045 Sekunden vor ihren Teamkollegen aus Thüringen durch. «Wir sind super happy, der erste Moritz-Sieg für uns» sagte Wendl nach dem ersten Erfolg in der Schweiz. Im Kampf um den Gesamtweltcup kommt es beim Saison-Finale am nächsten Wochenende in Winterberg zum Duell mit Eggert/Benecken. Wendl/Artl haben vor dem letzten Rennen des Winters einen Vorsprung von 44 Punkten. «Wenn wir jetzt 101 Punkte Vorsprung hätten, dann würden wir sagen, es passt. Aber so ist noch alles drin», sagte Artl.

Dritte im Männer-Doppelsitzer wurden Martins Bots und Roberts Plume (+0,241 zurück). Die Letten verwiesen Hannes Orlamünder und Paul Gubitz. Das drittte deutsche Duo lag 0,490 Sekunden hinter den Siegern.