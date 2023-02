Dreßen dabei: Deutsches Alpin-Quartett für WM-Abfahrt steht

Der Deutsche Skiverband hat die zwei letzten Startplätze für die WM-Abfahrt an diesem Sonntag an Thomas Dreßen und Josef Ferstl vergeben. Dies teilte der DSV nach dem dritten Training mit.

Zuvor hatten sich die Verantwortlichen um Bundestrainer Christian Schwaiger bereits für den WM-Zweiten von 2021, Andreas Sander, und Romed Baumann entschieden. Simon Jocher und Dominik Schwaiger hatten somit das Nachsehen.

Vor allem auf Dreßen ruhen Hoffnungen, wenn die Schnellsten der Alpinen am Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Courchevel um Medaillen fahren. Von seinem Magen-Darm-Infekt hat sich der fünfmalige Weltcup-Sieger weitgehend erholt. In den Testläufen am Freitag und Samstag war der Oberbayer als Siebter und Neunter bester Deutscher. Zudem sei die Strecke prädestiniert für ihn, sagte Bundestrainer Schwaiger.

Nach ernüchternden Ergebnissen in diesem Winter wäre ein Podestplatz für die deutschen Speed-Herren allerdings überraschend. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, Weltmeister Vincent Kriechmayr aus Österreich und Marco Odermatt aus der Schweiz sind die Favoriten.