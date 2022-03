Graller nicht mehr Bundestrainer der Alpin-Damen

Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, will sich der 51 Jahre alte Schladminger, der in den vergangenen fünf Jahren in dieser Position verantwortlich war, nun neuen Herausforderungen stellen. Graller erklärte seinen Rücktritt am Rande der deutschen Meisterschaften.

«Die Arbeit mit dem Team hat mir über all die Jahre sehr viel Freude bereitet», sagte Graller, der das Amt im April 2017 übernommen hatte. DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier bedauerte die Entscheidung des Coaches. «Nicht zuletzt konnten sich nach dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg Aktive wie Kira Weidle, Lena Dürr und Emma Aicher in die Weltspitze entwickeln und Medaillen für den Deutschen Skiverband gewinnen», sagte Maier.

Laut Maier solle nun möglichst schnell die Nachfolge-Frage geklärt werden, da «wir für unsere Athletinnen eine optimale Vorbereitung auf die anstehende Weltmeisterschaftssaison gewährleisten wollen.» Die nächste WM findet im Februar 2023 in Courchevel und Méribel in Frankreich statt.