Grünes Licht für Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel

Der Weltverband Fis hat Grünes Licht für die alpinen Skirennen in Kitzbühel in zwei Wochen gegeben.

Klassiker im alpinen Ski-Kalender: Das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel.

Renndirektor Hannes Trinkl habe sowohl der berühmten Streif als auch dem Ganslernhang eine sehr gute Schneeauflage attestiert, teilten die Veranstalter mit.

Die Hahnenkamm-Rennen gehören zu den prestigeträchtigsten Events im alpinen Weltcup-Kalender der Herren. Am 20. und 21. Januar stehen in Kitzbühel zwei Abfahrten an, für den 22. Januar ist ein Slalom angesetzt.