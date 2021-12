Riesenslalom: Schmid rast aufs Podest - Odermatt siegt

Skirennfahrer Alexander Schmid hat erstmals das Podest in einem Riesenslalom-Weltcup erreicht. Der 27-Jährige vom SC Fischen fuhr in Alta Badia auf Platz drei.

Sergio Bisi/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Foto: Sergio Bisi/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

1,09 Sekunden lag er im Ziel hinter dem Schweizer Marco Odermatt, der bereits seinen vierten Saisonsieg feierte. Zweiter wurde der Italiener Luca De Aliprandini (+1,01 Sekunden). Schmids Teamkollege Julian Rauchfuß hatte als 44. den zweiten Lauf verpasst. Fabian Gratz war nach seinem Sturz am Vortag, bei dem er eine Schuhrandprellung am linken Bein erlitten hatte, nicht an den Start gegangen.