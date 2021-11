Ski-Star Shiffrin plagt sich mit Rückenbeschwerden

Es handle sich um «sehr starke Muskelkrämpfe oder eine Art von Überlastung», sagte die Amerikanerin der US-Nachrichtenagentur AP. Daher habe sie seit ihrem Sieg beim Riesenslalom bei der Saisoneröffnung in Sölden am 23. Oktober kaum Skifahren können. Shiffrin war mit ihrem 70. Weltcupsieg in die Saison gestartet und gilt auch für die Olympischen Spiele in Peking wieder als Gold-Kandidatin.

Sie müsse jetzt die Heilung abwarten. «Es wird nicht so lange dauern, wenn ich mir nur die Zeit nehme», sagte die 26-Jährige. Wenn sie im Training ein paar Schwünge fahre, bereite ihr der Rücken starke Schmerzen. Für gewöhnlich würde sie sich in dieser Phase der Saison auf alle Disziplinen vorbereiten, in denen sie Starts plane. In Peking will sie in allen Einzelrennen dabei sein. Derzeit erwartet Shiffrin noch nicht, wegen der Beschwerden auf Weltcups verzichten zu müssen.