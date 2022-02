Skirennfahrerin Kira Weidle: Ziel ist «immer eine Medaille»

Skirennfahrerin Kira Weidle nimmt bei den Winterspielen in Peking Kurs auf die erste Olympia-Medaille ihrer Karriere.

Winterspiele in Peking

Kira Weidle will beim Super G um eine Medaille mitfahren.

«Das Selbstbewusstsein ist da. Ich freue mich sehr auf Olympia, da ist wieder sehr viel möglich, das hat man im letzten Jahr gesehen», sagte die 25-Jährige aus Starnberg in einem Sport1-Interview. «Ziel bei einem Großereignis ist immer eine Medaille. Ob es so ausgeht, wird man sehen.»

«Eine WM oder ein Großereignis schreibt seine eigenen Regeln, und da ist man für jede Überraschung gut», meinte die Rennfahrerin, die vor einem Jahr in Cortina d'Ampezzo überraschend WM-Silber in der Abfahrt erobert hatte. An diesem Freitag (4.00 Uhr/MEZ) startet Weidle beim Super G, Favoritinnen sind die Italienerin Federica Brignone und Lara Gut-Behrami aus der Schweiz.