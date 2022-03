Bilderbuch-Ende für Langläuferin Johaug: 99. Sieg

Die 33-Jährige setzte sich im Massenstart über 30 Kilometer in Oslo nach etwas mehr als fünf Kilometern ab und zog am berühmten Holmenkollen danach einzeln ihre Runden. Am Ende betrug ihr Vorsprung auf die Finnin Krista Parmakoski zwar nur 19 Sekunden. Das lag aber an Johaugs Triumphzug auf den letzten Metern.

Die dreifache Olympiasiegerin von Peking erhielt kurz vor dem Einlauf ins sonnendurchflutete Stadion gleich zwei norwegische Fahnen und absolvierte die letzten Meter wie eine Hobby-Läuferin. Unmittelbar vor der Ziellinie drehte sich Johaug zum Publikum um, verneigte sich und beendete anschließend das Rennen. Direkt im Anschluss kamen der besten Langläuferin der vergangenen Jahre die Tränen.

Im Stadion lief «Time To Say Goodbye» von Andrea Bocelli und Sarah Brightman. Von den 99 Siegen holte sie 81 im Einzel und 18 im Team. «Blauer Himmel und viele Zuschauer: Ich bin einfach so glücklich und zugleich auch so traurig, dass die Karriere jetzt beendet ist», sagte Johaug im anschließenden Sieger-Interview. Auf die letzte Station im schwedischen Falun verzichtet sie.

Mit den Worten «Eigentlich möchte ich nicht, dass die Reise ein Ende nimmt, aber es gibt eine Zeit für alles» hatte Johaug via Instagram am Freitag ihr Karriereende angekündigt. Die Schwedin Jonna Sundling wurde hinter Johaug und Parmakoski Dritte, Deutschlands Teamsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig belegte den fünften Rang.