Corona-Ausbruch bei norwegischen Sprint-Herren vor Weltcup

Sowohl Johannes Høsflot Klaebo als auch Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl und Sindre Bjørnestad Skar seien positiv auf das Virus getestet worden, sagte Mannschaftsarzt Øystein Andersen der Nachrichtenagentur NTB. «Jetzt sieht es so aus, als sei die Saison für mich vorbei», sagte Klaebo laut einer Stellungnahme. Ein Sprintrennen in Drammen steht bereits am Donnerstag an.

Die Sportler hätten keine oder milde Symptome, erklärte Andersen.