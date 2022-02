Deutsches Langlauf-Team im Sprint besiegt

Bei den Sprints in der freien Technik schieden in Lahti alle deutschen Starterinnen vor dem Finale aus. Coletta Rydzek schied als Letzte im Halbfinale aus und wurde Zwölfte. Die Teamsprint-Olympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Carl hatte es bereits im Viertelfinale erwischt.

Die Tagessiege in Finnland eroberten die Schwedin Jonna Sundling, die sich schon kurz nach dem Start absetzte, sowie der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo. Bei Olympia in China hatte es für die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder neben Gold im Teamsprint auch Silber in der Frauen-Staffel gegeben. Beim Sprint der Männer war das deutsche Team in Lahti wieder einmal abgeschlagen: Janosch Brugger kam als einziger Teilnehmer nicht über Rang 41 hinaus.