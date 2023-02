Langläuferin Carl in Toblach auf Rang sieben

In Toblach überzeugte Victoria Carl mit einer Platzierung unter den besten Zehn.

Carl belegte im italienischen Toblach über zehn Kilometer in der freien Technik den siebten Platz und lag 41,6 Sekunden hinter der schwedischen Siegerin Ebba Andersson.

Andersson gewann vor der Amerikanerin Jessica Diggins und Norwegens Ingvild Flugstad Oestberg. Carl hatte am Freitag im Sprint das Halbfinale erreicht. Ihre Teamkollegin Laura Gimmler schaffte es in den Endlauf und wurde in diesem Sechste.

Hinter Carl, die im Teamsprint von Peking olympisches Gold mit Katharina Hennig gewann, holten auch Pia Fink (22.) und Hennig (25.) Weltcup-Punkte. Katherine Sauerbrey auf Rang 32 sowie Coletta Rydzek (33.) verfehlten die Top 30 knapp. Bis zur WM im slowenischen Planica sind es noch etwas mehr als zwei Wochen.

Bei den Männern waren sieben Norweger an der Spitze. Paal Golberg gewann vor Simen Hegstad Krüger und Favorit Johannes Hoesflot Klaebo. Der Deutsche Friedrich Moch schaffte es auf Rang neun.