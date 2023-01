Loch im Anzug: Kombinierer Riiber disqualifiziert

Für Riiber, der den prestigeträchtigen Wettbewerb in Tirol 2020 und 2021 gewonnen hatte, sind damit die Siegchancen in Seefeld dahin. Auch im Gesamtweltcup wird der in diesem Winter gesundheitlich angeschlagene Riiber, der am Freitag Einzelrang vier belegt hatte, einige Punkte verlieren. Für den Ausnahmekönner geht es um den fünften Gesamtweltcup-Sieg in Serie.