Skiverband bis 2026 mit Teamchef Schlickenrieder

Dieser werde «weitere vier Jahre» bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand im Amt bleiben, hieß es vom DSV in einer Mitteilung. Schlickenrieder hatte den Posten zur Saison 2018/19 übernommen und in diesem Winter seine größten Erfolge gefeiert, als es bei den Winterspielen in Peking einen Olympiasieg im Frauen-Teamsprint sowie eine Silbermedaille in der Frauen-Staffel gab.

«Peter Schlickenrieder hat mit unserem gesamten Trainerteam in den vergangenen Jahren die erhoffte Trendwende eingeleitet und die Disziplin Langlauf wieder an die Weltspitze herangeführt», sagte der Sportliche Leiter Andreas Schlütter. Diesen Weg wolle man fortsetzen, allerdings mit neuen Disziplinentrainern. Bei den Damen folgt der Schwede Per Nilsson auf Erik Schneider, der das Team auf eigenen Wunsch verlässt. Bei den Männern übernimmt Marc Steur für Janko Neuber.