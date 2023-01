Tour de Ski: Drei deutsche Starter steigen vorzeitig aus

Nach Janosch Brugger, der während der zweiten Etappe am Neujahrstag ausgestiegen war, trat auch Albert Kuchler nicht zur vierten Etappe an, einem 20 Kilometer-Verfolgungsrennen im freien Stil in Oberstdorf. Zudem wurden Sofie Krehl und Katherine Sauerbrey aus der Tour genommen

«Albert Kuchler fühlt sich nicht ganz fit und steigt frühzeitig aus der Tour de Ski aus. Die Entscheidung ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die weitere Saison nicht zu gefährden», sagte Teamarzt Alexander Disch in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV). Auch die beiden Frauen sind gesundheitlich angeschlagen. «Der Fokus liegt auf einer schnellen Genesung», teilte der Verband mit.