Olympiasiegerin Lundby verzichtet auf Start in Peking

Skisprung-Olympiasiegerin Maren Lundby lässt die komplette Saison 2021/22 aus und kann daher bei den Winterspielen in Peking ihre Goldmedaille nicht verteidigen.

Verzichtet auf einen Start in Peking: Die norwegische Skispringerin Maren Lundby.

Diesen für sie schwerwiegenden Entschluss teilte die 27 Jahre alte Norwegerin in einem Interview des TV-Senders NRK mit.

Ihr Körper habe sich in letzter Zeit «aus natürlichen Gründen» verändert, sagte Lundby. Sie sei «nicht bereit, irgendetwas zu opfern, um in Peking auf Topniveau sein», begründete sie. «Ich will lieber eine lange Karriere haben.»

Lundby hatte 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold geholt. Anfang März dieses Jahres krönte sie sich in Oberstdorf zur ersten Skisprung- Weltmeisterin von der Großschanze. Die Olympischen Winterspiele in Chinas Hauptstadt werden vom 4. bis 20. Februar 2022 ausgetragen.