Skispringerin Kramer: «Ist die Welt wirklich so unfair?»

Die Österreicherin Marita Kramer verpasst coronabedingt die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking.

Die 20 Jahre alte Österreicherin, die wegen mehrerer positiver Corona-Tests nicht nach Peking zu den Winterspielen reisen kann, schrieb auf Instagram: «Keine Worte, keine Gefühle, einfach Leere. Ist die Welt wirklich so unfair? Die letzten Jahre habe ich auf Olympia hingearbeitet. Ich habe so viel Zeit und Energie da reingesteckt, um meine Träume zu verwirklichen. Jetzt fühlt es sich so an, als wären meine Träume innerhalb eines Tages geplatzt.»

Kramer war im bisherigen Winter die beste Skispringerin und galt für das olympische Einzel am Samstag (11.45 Uhr/ARD und Eurosport) als Favoritin auf Gold. Rivalin Katharina Althaus, die sportlich vom Ausfall Kramers profitieren könnte, zeigte sich ebenfalls emotional bewegt. «Es tut mir unendlich leid. Bleib stark», kommentierte Althaus in dem sozialen Netzwerk. Für Kramer wurde vom Verband Landsfrau Lisa Eder nachnominiert.