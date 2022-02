Skispringerin Seyfarth positiv auf Coronavirus getestet

Skispringerin Juliane Seyfarth ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies erklärte die 32-Jährige beim Weltcup in Hinzenbach, den sie nun verpassen wird.

«Leider hat es mich jetzt auch erwischt. Aber mir geht es gut, ich habe keine Symptome. Für mich ist ein bisschen schade, dass ich Hinzenbach und auch die erste Station der Raw Air verpasse», sagte Seyfarth.

Zuvor war in dieser Woche auch Olympia-Silbergewinnerin Katharina Althaus positiv auf das Virus getestet worden. Humorvoll fügte Seyfarth an: «Ich versuche, positiv zu bleiben - ja, was für ein Wortspiel.» Ein Freitesten sei frühestens Mitte nächster Woche möglich.