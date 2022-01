Skisprung-Olympiasieger Wellinger Corona-positiv

Darüber informierte der Deutsche Skiverband (DSV) beim Weltcup in Titisee-Neustadt. Der 26-Jährige, der 2018 in Pyeongchang Gold im Einzel gewonnen hatte, brach seine Anreise Richtung Schwarzwald ab und muss sich nun isolieren. Wellinger wollte eigentlich an diesem Wochenende noch um ein Olympia-Ticket für China (4. bis 20. Februar) kämpfen. Am vergangenen Wochenende in Zakopane musste der ehemalige Topspringer wegen einer Knieverletzung pausieren.