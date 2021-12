Skisprung-Weltcups in Sapporo und Zao abgesagt

Entsprechende Berichte des Fachportals «skispringen.com» unter Berufung auf nationale japanische Medien bestätigte der Ski-Weltverband Fis. «Die Fis sieht sich derzeit nach Ersatzorten für die ausgefallenen Wettbewerbe um», hieß es von einem Sprecher.

Bei den Frauen waren am 8. und 9. Januar (Sapporo) sowie am 14. und 15. Januar (Zao) Wettbewerbe angesetzt. Die Männer sollten zwischen 20. und 23. Januar in Sapporo starten. Bei Karl Geiger und Co. geht es dabei um das vorletzte Wochenende vor den Olympischen Winterspielen in Peking. Die Generalprobe findet eine Woche später im hessischen Willingen statt.