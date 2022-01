«Wie ein Moorhuhn»: Kraft will Pause

Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft will vor den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar) eine Wettkampfpause einlegen.

Der 28-Jährige soll nach eigenen Angaben nach den beiden Springen von Bischofshofen, in Zakopane und möglicherweise auch in Titisee-Neustadt auslassen. Kraft, der 2021 in Oberstdorf noch Weltmeister von der Großschanze wurde, sprang zuletzt bei der Vierschanzentournee ganz schwach. Beim Abschluss in Bischofshofen sagte er: «Ich hänge die ganze Zeit oben wie ein Moorhuhn, das nicht getroffen wird.» Er habe «null Flugsystem».