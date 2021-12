Deutsche Snowboarder Hofmeister und Baumeister Zweite

Die deutschen Snowboarder haben einen starken Start in den alpinen Weltcup-Winter hingelegt. Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister sicherten sich bei den Parallel-Riesenslaloms in Bannoye jeweils Rang zwei.

Carolin Langenhorst wurde Dritte. Auch Melanie Hochreiter, die im Viertelfinale scheiterte, knackte auf Anhieb die nationale Norm für die Olympischen Spiele im Februar in Peking.

Gesamtweltcupsiegerin Hofmeister musste sich bei dem Event in Russland einzig Lokalmatadorin Sofia Nadirschina geschlagen geben, die schon in der vergangenen Saison ihre schärfste Rivalin war. Platz zwei ist für die 25-Jährige nach einer schwierigen Vorbereitung, in der sie sich wegen ihrer langjährigen Bandscheibenprobleme einer Operation am Rücken unterzogen hatte, aber ein guter Auftakt.

Langenhorst, ihre Clubkollegin vom WSV Bischofswiesen, setzte sich im kleinen Finale der Damen hauchdünn gegen die Österreicherin Julia Dujmovits durch und feierte so den dritten Podestrang ihrer Karriere.

Baumeister (Rosenheim), der sich als einziger Deutscher für die Finals bei den Herren qualifiziert hatte, verlor im Rennen um den Tagessieg wegen eines Fahrfehlers gegen den Südkoreaner Sang-ho Lee. Am Sonntag stehen in Bannoye noch die jeweiligen Parallel-Slaloms an.