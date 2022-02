Erste Olympia-Wettkämpfe begonnen - China siegt im Curling

Im Mixed-Wettbewerb im Curling gewann unter anderem Gastgeber China 7:6 im ersten Vorrundenspiel gegen die Schweiz, insgesamt gab es zum Auftakt vier Duelle. Deutsche Curling-Teams haben sich nicht für Peking qualifiziert.

Die Winterspiele werden am Freitag im Vogelnest-Stadion eröffnet und sollen nach 16 Tagen mit Medaillenentscheidungen am 20. Februar enden. Zuvor finden am Donnerstag bereits noch weitere Curling-Spiele, die ersten Partien im Eishockey der Frauen sowie die ersten Qualifikationsläufe der Ski-Freestyler auf der Buckelpiste statt. Am Freitag startet zudem der Mixed-Wettbewerb im Eiskunstlauf.