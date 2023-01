Pechstein erneut deutsche Meisterin über 5000 Meter

Claudia Pechstein hat bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Erfurt ihren Titel über 5000 Meter verteidigt. Knapp einen Monat vor ihrem 51. Geburtstag gewann die Berlinerin in 7:27,88 Minuten und holte damit ihren 42. nationalen Meister-Titel seit 1996.

Zweite wurde Josie Hofmann aus Erfurt in 7:35,50 Minuten vor der Berlinerin Marlen Ehseluns in 7:43,55 Minuten. «Das Ziel heißt, mit 50 (Jahren) einen Titel zu holen und das habe ich geschafft. Ich habe schon drei Runden vor Schluss gewusst, dass ich es auf jeden Fall schaffen werde. Da war ich dann schon während des Rennens erleichtert, aber es wurde während des Rennens nicht leichter. Das waren lange 5000 Meter diesmal», sagte Pechstein.

Zugleich qualifizierte sie sich damit für die Einzelstrecken-Weltmeisterschaften Anfang März im niederländischen Heerenveen.

Deutscher Meister über 10.000 Meter wurde Fridtjof Petzold aus Crimmitschau in 13:16,82 Minuten. Für den 25-Jährigen war es der zweite Titel nach den 5000 Metern am Vortag. Rang zwei belegte Felix Maly aus Erfurt in 13:32,94 Minuten vor dem Inzeller Bogdan Brauer in 14:06,59 Minuten.