Snowboard-Superstar White im Olympia-Finale

Snowboard-Superstar Shaun White hat bei den Olympischen Winterspielen von Peking in seinem voraussichtlich letzten Wettkampf das Finale erreicht.

Winterspiele in Peking

Erreichte in der Halfpipe das Finale: Snowboard-Superstar Shaun White.

Nachdem er im ersten Qualifikationslauf gestürzt war, rettete sich der 35 Jahre alte Amerikaner mit 86,25 Punkten als Vierter in die Medaillenentscheidung am Freitag. Auch der deutsche Starter André Höflich (24) vom SC Kempten steht mit 75,00 Punkten und Platz zehn im Finale der besten Zwölf. «Ich hätte als Kind nie gedacht, mit ihm im Finale zu stehen», sagte Höflich über White. «Das ist eine große Ehre für mich. Er ist ein heftiges Arbeitstier.» Die beste Leistung in der Qualifikation zeigte der Japaner Ayumu Hirano mit 93,25 Punkten.

White hatte in der vergangenen Woche in Peking angekündigt, seine ruhmreiche Karriere nach diesen Spielen beenden zu wollen. «Das wird mein letzter Wettkampf sein», sagte der Kalifornier. Die Snowboard-Legende hat diesen Sport geprägt wie kein anderer. Bei den Spielen 2006, 2010 und 2018 holte White in der Halfpipe Gold, 2014 wurde er Vierter.