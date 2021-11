Steinle: Ungeimpft zu Olympia für Sportler wohl keine Option

«Bei den Winterspielen wird es ja so sein, dass man zwingend geimpft oder genesen sein muss, die Alternative wäre eine Drei-Wochen-Quarantäne in China», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, das wird kein Sportler ernsthaft in Erwägung ziehen. Insofern gehe ich davon aus, dass bei unseren Olympia-Teilnehmerinnen und Teilnehmern alle geimpft oder genesen sein werden.»

Zum aktuellen Impfstatus der Sportlerinnen und Sportler gegen das Coronavirus sagte Steinle: «Bei unseren Weltcup-Teams dürften inzwischen fast alle zweifach geimpft sein. Wir haben noch keine verbandsübergreifende Abfrage gemacht. Aber unsere Mannschaftsärzte haben das natürlich mit Blick Richtung Olympia auf dem Schirm.»

Der 71-Jährige sagte zudem: «Unsere Teams sind ja in gewisser Weise auch Solidargemeinschaften. Da ist meines Erachtens schon notwendig, dass man offen und fair kommuniziert, ob man geimpft ist oder nicht. Wer nicht geimpft ist, stellt ja auch eine gewisse Gefahr für andere dar.»