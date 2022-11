Trotz Steigerung: Rijhnen bei Weltcup auf Platz 14

Felix Rijhnen aus Deutschland konnte nicht an seine Erfolge in Norwegen anknüpfen.

Der Langstrecken-Spezialist aus Frankfurt/Main lief über 5000 Meter in 6:20,70 Minuten rund zehn Sekunden schneller als zum Saisonauftakt in Stavanger, belegte aber lediglich den 14. Rang.

In Norwegen war der 32-Jährige in 6:30,34 Minuten Neunter über diese Distanz geworden und hatte anschließend im Massenstart den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere gefeiert. Sieger über 5000 Meter wurde in Heerenveen der EM-Zweite Patrick Roest aus den Niederlanden in der Bahnrekord-Zeit von 6:04,36 Minuten.