Brasilien beruft weitere neun Spieler für WM-Quali

Nach der Weigerung der Premier League-Clubs, Spieler in Länder auf der Roten Corona-Liste der britischen Regierung abzustellen, hat Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite neun weitere Spieler für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Südamerika berufen.

Zu den Nominierten gehören vor allem Profis, die in Brasilien aktiv sind, etwa Rückkehrer Hulk (Atlético Mineiro), aber unter anderen auch Vinicius Jr. von Real Madrid, Gerson (Olympique Marseille) und Malcolm (Zenit St. Petersburg), wie aus einer Mitteilung des Brasilianischen Fußballverbandes hervorging. «Dies ist eine Gelegenheit für alle Spieler, die jetzt einberufen werden», wurde Tite zitiert.

Die spanische Profi-Liga zog im Streit mit dem Weltverband FIFA sogar vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS, der französische Ligaverband kritisierte den Weltverband ebenfalls. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte Ligen und Vereine dazu aufgerufen, sich solidarisch zu verhalten und ihre Nationalspieler für die anstehenden Länderspiele abzustellen.

Brasilien trifft in der Südamerika-Qualifikation in Santiago de Chile am 2. September auf Chile, in São Paulo am 5. September auf Argentinien und in Recife am 9. September auf Peru. Der Klassiker gegen Argentinien war wegen der Corona-Pandemie im März verschoben worden. Die Qualifikation in Südamerika für die WM in Katar 2022 führt Brasilien vor Argentinien, Ecuador und Uruguay an.