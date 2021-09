Rückschlag für DFB-Gegner Armenien: 1:1 gegen Liechtenstein

Henrich Mchitarjan erzielte per Elfmeter die Führung für Armenien.

Armenien hat als bisher stärkster Gruppengegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine herbe Enttäuschung in der WM-Qualifikation eingesteckt.

Drei Tage nach dem 0:6 gegen die DFB-Auswahl in Stuttgart kam der Gruppenzweite nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Außenseiter Liechtenstein hinaus. Damit könnte der Abstand zur DFB-Auswahl auf vier Zähler anwachsen. Dazu könnte Rumänien mit einem Sieg in Nordmazedonien vorbeiziehen.

Der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan brachte Armenien kurz vor der Pause mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. Doch Noah Frick gelang in der 80. Minute noch der Ausgleich und damit der erste Punkt in Gruppe J für Liechtenstein, das sich vergangene Woche auch beim 0:2 gegen Deutschland gut verkaufte.