Rumänien nach Sieg gegen Armenien mit guten Playoff-Chancen

Rumänien sich in der deutschen Gruppe die Chance auf die Playoffs zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar erhalten.

Drei Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Deutschland in Hamburg gewann das Team in Bukarest mit 1:0 (1:0) gegen Armenien. Alexandru Mitrita (26.) erzielte den entscheidenden Treffer per Kopf nach einer Ecke.

Durch den Erfolg nahm Rumänien nicht nur Revanche für die 2:3-Hinspielniederlage, sondern verbesserte sich mit 13 Punkten zugleich auf Tabellenplatz zwei in der Gruppe J. Dabei profitierte die Mannschaft von Trainer Mirel Radoi von der 0:4 (0:0)-Niederlage von Nordmazedonien gegen Deutschland, das vorzeitig für Katar qualifiziert ist. Wie Armenien hat Nordmazedonien vor den abschließenden beiden Gruppenspielen zwölf Punkte.

In dem für die WM-Teilnahme nicht mehr entscheidenden dritten Gruppenspiel setzte sich Island mit 4:0 (2:0) gegen Schlusslicht Liechtenstein durch.