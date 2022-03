Schalker Churlinov: WM-Ticket würde fürs «ganze Leben» bleiben

«Hoffentlich ist es wieder so ein Tag, an dem man sagen kann, da haben wir Geschichte geschrieben», sagte der 21 Jahre alte Profi, der aktuell vom VfB Stuttgart an den FC Schalke 04 ausgeliehen ist im ZDF. Ein Sieg im Playoff-Finale am 29. März in Portugal und die damit verbundene erstmalige Qualifikation für die Weltmeisterschaft wären «ein Moment, der das ganze Leben bleibt».

Nordmazedonien hatte sensationell Europameister Italien aus den europäischen Playoffs zur Endrunde 2022 in Katar geworfen. Das 1:0 in Palermo sei «nicht mit Worten zu beschreiben», sagte Churlinov. «Es war ein wahnsinniges Gefühl, gegen den Europameister zu gewinnen. Ein kleines Land mit großem Herz hat es geschafft, sie zu schlagen.» In Portugal könne seine Mannschaft mithalten. «Ich glaube an die Mannschaft und an unsere Qualität», sagte der 21-Jährige.