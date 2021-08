Wenn es beim "Autoscooter" knallt: Münsteranerin ist als Teamärztin in Tokio dabei

Münster

Am Dienstag werden in Tokio die Paralympics offiziell eröffnet, vor Ort in Japan ist Damaris Essing. Die Orthopädin aus Münster fungiert als Teamärztin für die Rollstuhlbasketball-Frauen - über einen unverhofften Anruf und Essen im Plexiglas-Kasten.

Von Jonas Austermann