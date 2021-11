Westfalia in Neuenkirchen mit viel Torhunger und mit etwas Glück

Nicht schlecht, nicht schlecht, was Westfalia Kinderhaus im Augenblick abliefert. Beim SuS Neuenkirchen gewannen die Münsteraner mit 4:0 und zeigten sich dabei sehr abgebrüht. Die Routiniers führten ihre jungen Kollegen vorbildlich an.

Für Westfalia Kinderhaus läuft es runder denn je. Mit dem 4:0 (1:0) beim SuS Neuenkirchen feierten die Nordmünsteraner den dritten Ligasieg in Serie und schoben sich auf Platz sieben. Trainer Holger Möllers räumte gleichwohl ein, „dass das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen ist“.

Vor allem im ersten Durchgang war die Partie offen. Beide Seiten erarbeiteten sich ihre Strafraumszenen, die Gäste profitierten davon, dass Keeper Tim Siegemeyer in den Eins-gegen-eins-Situationen hellwach war. Ein Weitschuss von Fabian Witt brachte die Kinderhauser dann noch vor der Pause in Führung (35.). Aus der Kabine kamen sie optimal. Erst chippte Massih Wassey, nachdem er sich auf dem Flügel durchgesetzt hatte, nach innen, wo Florian Graberg das 2:0 nachlegte (52.). Dann scheiterte Fabian Witt nach einem Alleingang an Keeper Lukas Greiwe, den Nachschuss setzte sein Zwillingsbruder Jendrik ins Netz (60.). Der Schlusspunkt war schließlich Finn Liebert vorbehalten, der die Kugel nach einer Ecke über die Linie stocherte (87.).

„Wir haben zurzeit manchmal auch Glück. Neuenkirchen hat es versäumt, den Anschluss zu machen und sich so die zweite Luft zu holen. Trotzdem war es ein sehr erwachsenes Spiel von uns“, sagte Möllers. „Das 1:0 hat uns viel Sicherheit gegeben, danach haben wir gut verteidigt und den Gegner vom Tor weggehalten.“ Westfalia ist das Team der Stunde.

Westfalia: Siegemeyer – Pietsch (88. Venikh), Rensing, Niehues, Graberg, Alic (70. Lambert) – Schöneberg, Ritter – Wassey – F. Witt (65. Bohnen), J. Witt (75. Liebert)