„Wie ein roter Faden“ – Fehlender Killerinstinkt kostet Preußen in Köln Sieg

Von der neuen Corona-Schutzverordnung am Freitag wurden auch die Preußen etwas überrascht. Da dort keine Stehplätze mehr in Fußballstadien vorgesehen sind (auch wenn die Basis für die Maßnahmen eher der Blick in die Bundesliga war), sind am Mittwoch (19.30 Uhr) im Westfalenpokal-Viertelfinale gegen die SpVgg Erkenschwick nur 1000 Besucher auf der Tribüne zugelassen, also in etwa die 30 Prozent, die auch offiziell gestattet sind. Viel mehr Besucher wären ohnehin nicht zu erwarten. Wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, versucht der Verein am Montag mit der Stadt Münster zu klären. In diesem Jahr steht nur noch das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II (18. Dezember) an. In Köln durften die Gäste-Fans kurzfristig doch noch im Stehbereich Platz nehmen. Dem lag aber eine Ausnahmegenehmigung nach längerem Hin und Her zugrunde.