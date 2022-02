Wieder nur remis - HLZ ist Siegergen abhanden gekommen

Irgendwie ist den Drittliga-Handballern des HLZ Ahlener SG das Siegergen abhanden gekommen. Nach zwei Unentschieden in Aurich und Cloppenburg hat sich die Mannschaft von Trainer Frederik Neuhaus ich beim 30:20 (16:15) auch mit dem Team-Handball-Lippe II die Punkte geteilt. Und das, obwohl die HLZ-Sieben 88 Sekunden vor dem Abpfiff mit 30:28 geführt hatte.

Erst pfiffen die Unparteiischen eine Aktion von Youngster Til-Colin Schmidt wegen eines Stürmerfouls ab. Im Gegenzug verkürzte der erstligaerfahrene Linus Geis per Schlagwurf von der Mittelposition zum 29:30. Neuhaus nahm eine Auszeit und gab für die letzten 27 Sekunden die Marschrichtung vor. Doch seine Spieler suchten gegen die Manndeckung der Lipperländer zu schnell die Entscheidung.

Spiekermann trifft achtmal

David Spiekermann, zuvor achtmal erfolgreich, tauchte allein vor dem Gäste-Tor auf und traf nur den Pfosten. Auf der anderen Seite war es Linksaußen Leve Carstensen, der drei Sekunden vor dem Ende den 30:30-Ausgleich markierte. Einen direkten Freiwurf aus dem linken Rückraum beförderte Spiekermann an die Latte. Das war’s. Die HLZ-Sieben hatte den Sieg in den Händen, hat ihn jedoch nicht fest genug gehalten. So gab es für die Wersestädter erneut nur einen Zähler auf der Habenseite. Dabei hatten die Neuhaus-Schützlinge die Partie über weite Strecken bestimmt. In der 11. Minute hatten sie sich eine 6:3-Führung herausgespielt. Die in Unterzahl jedoch dahin schmolz.

HLZ-Sieben kann sich nicht absetzen

Auch der zweite Anlauf sich abzusetzen, wurde durch eine Ahlener Zeitstrafe torpediert. In der Schlussphase der ersten Halbzeit setzten sich die Gastgeber auf 15:11 (25.) ab, doch in Unterzahl holten die Lipperländer wieder auf und so ging die HLZ-Sieben nur mit einer 16:15-Führung in die Halbzeit.

Der zweite Spielabschnitt blieb lange ausgeglichen. Erst in der 40. Minute setzte sich Ahlen auf 21:18 ab. Aber auch diese Führung glichen die Gäste aus. Und dann kam die nervenaufreibende Schlussphase, in der die Lipper doch noch einen Punkt aus der Friedrich-Ebert-Halle entführten.

Tore ASG: Spiekermann (8), Spannekrebs (5), Wiencek, Horn (je 5/1), Hümmecke, Schmidt (je 3), Schwalbe (1)