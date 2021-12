Zimmermann: „Wir wollen mittelfristig Nummer eins im Münsterland werden“

Letzte Saison in einer letzten Kraftanstrengung sensationell gerettet, in dieser Halbserie auf Platz elf mit acht Zählern überm Strich: Keine Frage: Unter Trainer Andreas Zimmermann geht es aufwärts mit Rot-Weiß Ahlen. Im Interview erzählt der 51-Jährige, woran das liegt, wie es weitergehen kann und welche Rolle er selbst dabei spielen soll.

Herr Zimmermann, das wird doch ein glückliches Weihnachtsfest für Sie, oder?

Andreas Zimmermann: Was heißt schon glücklich? Man kann das ein Stück weit genießen, aber es geht immer weiter. Das Rad steht nie still. Die Geschichte beginnt ja viel eher: Letztes Jahr, als ich kam, lag die Mannschaft am Boden. Dann haben Heinz Jürgen Gosda (Sponsor und Vorsitzender des Aufsichtsrates, die Red.) und ich das Team wieder aufgebaut. Mit Arbeit, Glauben und Vertrauen sind wir nach jedem Rückschlag wieder aufgestanden. Wir haben unseren Plan, die Klasse zu halten und dann so weit wie möglich von der Abstiegszone zu sein, durchgesetzt. Jetzt geht es darum, die Leute zu motivieren, diesen Weg weiterzugehen.

Im ständigen Austausch mit dem Aufsichtsratschef

Also Konstanz von November 2020 bis jetzt? Und alles nur mit Gosda und Ihnen?

Zimmermann: Natürlich. Es ist alles mit Jürgen Gosda abgesprochen. Er hat mich zurückgeholt, er glaubt an mich und meine Arbeit und zeigt sein Vertrauen, indem er fast immer dabei ist, wenn wir spielen. Die entscheidenden Punkte haben wir beide geklärt. Kurze Wege, wenig Entscheidungsträger.

„ »Ich möchte Kompetenzen verlagern« “ Andreas Zimmermann mit Blick auf Strukturveränderungen

Das könnte auch ihre Hauptforderung zur eigenen Vertragsverlängerung sein.

Zimmermann (lacht): Ist doch kein Geheimnis. Ich möchte, dass wir Strukturen verändern und Kompetenzen verlagern. Bei den Abläufen müssen alle an einem Strang ziehen, um dauerhaft Regionalliga spielen zu können. Auch Manpower dazu holen und Kommunikation nach Außen tragen. Unser Ziel ist mittelfristig, also zwischen drei und fünf Jahren, wieder die Nummer eins im Münsterland zu werden. Dafür ist die Aufteilung nicht gut, Jürgen und ich haben da bereits einige Dinge besprochen. Ich bin sicher: Der macht das schon.

Doppelfunktion als Trainer und Manager?

Also mehr Einfluss für Sie? Auch Aufgaben im Management?

Zimmermann: Das mach ich doch eh die ganze Zeit. Ich habe Sponsoren angesprochen, die viel beitragen und gerne helfen. Ich rede mit Spielern und Beratern. Wir wollen die alle von unserem Weg begeistern. Viele kommen ja auch nur wegen des Trainerteams.

Würde das bedeuten, dass andere gehen müssten?

Zimmermann: Keine Ahnung. Ich bin selbst nur Angestellter. Ich weiß nur, dass meine Fachkenntnis und mein Netzwerk hilfreich sind. Und Jürgen Gosda hat richtig Bock auf unsere Ziele.

Aber zuerst die Rückrunde. Wird es einstellig?

Zimmermann: Ach, einstellig? Nein, wir wollen mal nicht so hoch greifen, nur weil es gerade gut läuft. Ich sag mal: Die Rückrunde besser abschließen als die Hinrunde. (lächelt) Wir sind jetzt schon zwei Punkte besser als in der ersten Hälfte zur gleichen Zeit. So darf es weitergehen.

Und wohin soll sich die Mannschaft entwickeln?

Zimmermann: Viel funktioniert ja schon gut. Ok, etwas mehr Kaltschnäuzigkeit, vor allem auch in der Anfangsphase. Auch weniger Gegentore wären angebracht. Wenn der Gegner vier schießt, können wir nicht fünf nachlegen. Solche taktisch klasse Leistungen wie beim 1:0 in Rödinghausen müsste man konstant abrufen können.

Gibts es denn – außer dem Weggang Anans – im Winter Bewegung im Kader?

Zimmermann: Nur, wenn uns einer vor die Füße fällt. Dann muss man schnell sein und im Sommer für den nächsten Sommer geplant haben. Aber wir haben einen 28-Mann-Kader. Wenn einer ausfällt, wird es eine Chance für einen anderen geben.

„ »RW Ahlen ist längst mein Verein« “ Andreas Zimmermann zu seiner Beziehung zum Club

Wo sieht sich Andreas Zimmermann denn im nächsten Winter?

Zimmermann (lacht): Ich hoffe, noch bei RW Ahlen. Unser Trainerteam ist zusammen 65 Jahre im Verein, haben wir letztens festgestellt. Ist ja so: Je länger man bei einem Verein ist, desto mehr liegt der einem am Herzen. RW Ahlen ist längst mein Verein.