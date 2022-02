Zimmermann wird deutlich: „Heute waren alle schlecht“

Lippstadt

Dicke Luft herrscht bei Rot-Weiß Ahlen noch nicht. Sie wird aber dünner. Angesichts des Programms, das in den kommenden Tagen mit RW Essen und RW Oberhausen wartet. Und nach so einer Vorstellung wie beim 0:2 in Lippstadt. Das Urteil des Trainers fiel jedenfalls deutlich aus.

Von Jörg Staubach