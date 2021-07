Zufriedener RWA-Coach Zimmermann findet „alles jut“

Perfekt am Ball und schlitzohrig obendrein: Patrik Twardzik, der in Rhynern einen sehenswerten Freistoßtreffer erzielte.

Nach dem 4:4 in Freckenhorst stand für Rot-Weiß Ahlen der Test beim SV Westfalia Rhynern an. „Wir spielen hier bei einem Gegner, der seit Jahren in der Oberliga oben mitmischt und sicher ein Aufstiegskandidat ist. Also bestimmt kein Fallobst“, warnte Trainer Andreas Zimmermann sein Team schon vor der Partie. Dem begegnete der Regionalligist beim 4:0 (2:0) mit einer veränderten und wirkungsvollen Anfangs-Elf.

Die Rot-Weißen machten Dampf nach vorne und gingen nach einem Zuspiel von Mike Pihl auf Gian-Luca Marzullo mit 1:0 in Führung (15.). Die Gäste wollten mehr und spielten weiter auf das Tor der Westfalia. Kurz vor der Pause steckte der starke David Mamutovic den Ball für Sebastian Mai durch, der umkurvte die beiden Ex-Ahlener Michael Wiese und Alexander Hahnemann und markierte das 2:0 (41.)

Nach dem Seitenwechsel war es Romario Wiesweg, der mit einem Schuss aus spitzem Winkel den Innenpfosten nutzte, um das 3:0 zu erzielen (49.). Wer aber an eine drückende Überlegenheit dachte, irrte. Denn die Gastgeber hatten gleich vier klarste Chancen, doch Keeper Martin Velichkov hielt ein ums andere Mal seinen Kasten sauber. Und wenn er geschlagen war, rettete Wiesweg auf der Linie. In der 75. Spielminute sahen die 300 Zuschauer eine besondere Szene. Der Schiedsrichter entschied 25 Meter vor dem Westfalia-Tor auf Freistoß. Patrik Twardzik nutzte die Unachtsamkeit der Hintermannschaft, die noch die Mauer stellte, und schlenzte den Ball schlitzohrig zum 4:0 an Hahnemann vorbei. „Heute bin ich zufrieden. Wir hatten die Vorgabe ausgegeben, mindestens mit zwei Tore Unterschied zu gewinnen. Das haben sie super umgesetzt. Alles jut.“

Der nächste Test wartet auf RWA am Samstag (14 Uhr) beim SV Hilbeck.

RWA: Velichkov – Lindner (78.Cirak) Eickhoff (78. Marino), Dal, Mamutovic, Twardzik,Wiesweg, Mai(46. Schmitz) Marzullo (64. Gueye), Güney und Pihl (64. Das)