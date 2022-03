Zeitumstellung: Tipps und Tricks zum besseren Einschlafen

Nach der Zeitumstellung schlafen wir oft schlecht ein. Schlafmediziner erklären, warum der Körper so reagiert und geben Tipps für eine erholsame Nachtruhe.

So lange schlafen, wie wir möchten - das empfehlen erfahrene Schlafwissenschaftler allen Menschen. Doch durch die Zeitumstellung kommt das wichtigste Erholungsprogramm unseres Körpers oft zu kurz. Hier erfahren Sie, wie es dazu kommt und wie Sie trotz der Zeitumstellung munter bleiben.

Wann wird die Uhr vor- und zurückgestellt?

Sommerzeit: Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr MEZ. Die Uhr wird um eine Stunde von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Damit ist die Nacht eine Stunde kürzer. Die nächste Sommerzeit beginnt am 27. März 2022.

Winterzeit: Am letzten Sonntag im Oktober beginnt die Winterzeit. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Nacht ist eine Stunde länger und es kann eine Stunde länger geschlafen werden. Die nächste Winterzeit beginnt voraussichtlich am 30. Oktober 2022.

Wie stark bringt die Zeitumstellung unsere Innere Uhr durcheinander?

Der Biorhythmus kann sich nicht so einfach an die Zeitumstellung anpassen – sowohl im Herbst als auch im Frühjahr. Dafür gibt es wissenschaftliche Anhaltspunkte.

Die Krankenkasse DAK etwa hat in einer Langzeitbeobachtung festgestellt, dass in den ersten drei Tagen nach der Zeitumstellung auf die Sommerzeit 25 Prozent mehr Patienten mit Herzbeschwerden ins Krankenhaus kamen als im Jahresdurchschnitt.

Wie wirkt die Zeitumstellung auf die Gesundheit?

Sommerzeit: Die Umstellung im Frühling macht dem Schlafmediziner Dr. Alfred Wiater zufolge einem Viertel der Deutschen zu schaffen. Wiater ist Vorstandsreferent der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM).

Auch Schlafmediziner Hans-Günter Weeß sagt: «Da wird uns eine Stunde geklaut.» Das bedeutet laut dem Arzt und Leiter des Schlafzentrums am Pfalzklinikum: «Wir müssen in den Tagen danach eine Stunde früher aufstehen und eine Stunde früher ins Bett gehen.» Das fällt vielen schwer. Früher ins Bett zu gehen, falle den Menschen immer schwerer, weil sie schlechter einschlafen könnten.

Winterzeit: Bei der Zeitumstellung im Herbst 2020 klagte nach einer Umfrage der DAK Gesundheit rund ein Drittel der Befragten über Beschwerden. Damit bleibt der Wert mit 29 Prozent auf dem Höchststand der vergangenen Jahre. Den Betroffenen machten demnach vor allem Müdigkeit und Schlafprobleme zu schaffen.

Auch wenn wir bei der Zeitumstellung im Herbst eine Stunde gewinnen, erläutert Hans-Günter Weeß, Arzt und Leiter des Schlafzentrums am Pfalzklinikum: «Es ist immer ein kleiner Jetlag von einer Stunde.»

Anders als im Urlaub könne sich der Körper aber nicht langsam an die neue Zeit gewöhnen. «Im Arbeits- oder Schulalltag haben wir nicht diese Möglichkeit.»

Die Zeitumstellung im Herbst, durch die wir eine Stunde dazugewinnen, ist Medizinern zufolge weniger belastend als jene im Frühling. Die Winterzeit entspreche viel mehr dem inneren Schlaf- und Wachrhythmus als die Sommerzeit.

Wie äußern sich Beschwerden während der Zeitumstellung?

Typische Beschwerden sind:

Schlafstörungen

Müdigkeit

Übermüdung am Arbeitsplatz

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen

Gedächtnisstörungen

mehr Fehler

Kopfschmerzen

Magen-Darmbeschwerden

Denkbar sind auch vorübergehende Herz-Kreislaufprobleme durch die psychische und körperliche Belastung, die die Schlafstörungen verursachen.

Wie wirkt sich die Zeitumstellung auf unseren Schlaf aus?

Man muss sich von einem Tag auf den anderen nach der neuen Zeit richten und dies führe zu vorübergehendem Schlafmangel und Schlafstörungen, sagt Schlafmediziner Hans-Günter Weeß.

Einige Menschen schlafen beispielsweise schlechter ein, haben dadurch ein Schlafdefizit und fühlen sich ganz matt.

Wie lange muss sich der Körper von der Zeitumstellung erholen?

Wissenschaftler beschäftigen sich seit Langem mit den gesundheitlichen Folgen der Zeitumstellung – vor allem auf die Sommerzeit.

Bis vor gut zehn Jahren kamen so gut wie alle Studien zu dem Ergebnis: Probleme wie Schlafstörungen seien spätestens innerhalb von ein bis zwei Wochen behoben.

Mittlerweile gibt es in der Forschung Hinweise, dass sich der biologische Rhythmus bei manchen Menschen etwas langsamer anpasst, so eine Meta-Studie des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag aus dem Jahr 2016.

Macht uns zu wenig Schlaf krank?

Schlaf spielt eine wichtige dabei, wie viel Energie wir haben und was wir am Tag alles schaffen können. In der Nacht werden wichtige Erlebnisse des Tages ins Langzeitgedächtnis abgespeichert, unnötige dagegen gelöscht, sagt Schlafmediziner Dr. Alfred Wiater.

Fehlt dem Körper eine Stunde Schlaf, wirkt sich das entsprechend auf das Tagesverhalten aus. Nach wenigen Tagen Schlafmangel sind die meisten Menschen:

unkonzentrierter

vergesslicher

reagieren messbar langsamer.

Schlafmangel wirkt also negativ auf:

Konzentration

Ausdauer

Leistung

Energie

Lernfähigkeit

Gedächtnis

Wie viel Schlaf brauchen wir?

Der Schlafbedarf ist zwar von Mensch zu Mensch verschieden. Doch die Empfehlung der «American Academy of Sleep Medicine» lautet: Mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht sollten es bei einem Erwachsenen sein - um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

3 Übungen für leichteres Einschlafen

Um trotz der Zeitumstellung gut einzuschlafen, empfehlen Experten Entspannungsmethoden. Diese drei Verfahren können Ihnen die Ruhe zum Einschlafen bringen:

3 hilfreiche Tipps fürs Schlafzimmer

Was hilft Ihnen noch beim Einschlafen?

Übrigens: Kuschlige, warme Wollsocken oder eine Wärmflasche halten im Bett die Füße warm. Das ist wichtig, denn kalte Füße stören die Temperaturregulation unseres Körpers, die mit dem Einschlafen einhergeht. Also, die Füße immer schön warm halten.