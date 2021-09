Angela Merkels Innenpolitik: Die Raute als Markenzeichen

Diszipliniert, couragiert, unprätentiös, bodenverhaftet, abwägend, analysierend, zäh, ausdauernd – die Liste der Charakter- und vor allem Arbeitseigenschaften Angela Merkels ließe sich noch beliebig fortsetzen. Die 16 Jahre ihrer Kanzlerschaft haben diese Frau geprägt, natürlich haben sie die Bundesrepublik geprägt. Ob Merkel jemals so etwas wie einen Masterplan für Deutschland hatte?

Diszipliniert, couragiert, unprätentiös, bodenverhaftet, abwägend, analysierend, zäh, ausdauernd – die Liste der Charakter- und vor allem Arbeitseigenschaften Angela Merkels ließe sich noch beliebig fortsetzen. Die 16 Jahre ihrer Kanzlerschaft haben diese Frau geprägt, natürlich haben sie die Bundesrepublik geprägt. Hinter der Noch-Kanzlerin liegen arbeitsintensive und krisengeschwängerte Marathon-Jahre; stets vermittelte die ostdeutsche Staatsfrau den Menschen das Gefühl, dass sie in sich ruht, verlässlich ist und eben Vertrauen verdient. Die Raute wie ein Logo mit sich tragend.

Ob Merkel jemals so etwas wie einen Masterplan für Deutschland hatte? Fest steht, dass es viele außen- und innenpolitische Ereignisse waren, die die Kanzlerin trieben, die ihr Entscheidungen abgerungen haben. Ein reagierendes Regieren auslösten, pragmatisches Handeln erforderten, Mehrheiten und Stimmungen in der Bevölkerung berücksichtigend – mitunter ohne Rücksicht auf das programmatische Tafelsilber „ihrer“ CDU.

Gesellschaftspolitisch führte die merkelsche Kanzlerschaft zu erheblichen Veränderungen – unabhängig davon, wie sehr sie diese persönlich betrieb. Sie ermöglichte im Parlament eine Abstimmung über die „Ehe für alle“; sie selbst stimmte dagegen, wusste aber, wie wichtig dieses Thema werden würde für zukünftige Koalitionsbildungen. Pragmatismus pur. Die Einführung des Elterngeldes, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz und Frauenquoten für Aufsichtsräte und Vorstände großer Firmen sind weitere Themen ihrer Regierungszeit, mitunter durchgesetzt vom jeweiligen Koalitionspartner.

Die Weltfinanzkrise erschüttert 2008 Banken und Märkte, die Angst vor einem Zusammenbruch des Finanzsystems greift um sich. Merkel tritt mit ihrem Finanzminister Peer Steinbrück vor die Presse und versichert den Sparerinnen und Sparern, dass deren Einlagen ­sicher seien. Es musste verhindert werden, dass die Menschen aus Angst vor Banken-Schließungen ihre Konten leer räumen.

Das zweite Kabinett Merkel, diesmal mit der FDP als Mehrheitsbeschaffer, beschließt 2010 eine Laufzeitverlängerung für die deutschen Atomkraftwerke, ein Jahr später nach der Fuku­shima-Katastrophe setzt die Kanzlerin in der CDU und ihrer Regierung den Atomausstieg bis 2022 durch. Die Energiewende avanciert zu einem großen politischen Thema, ohne dass diese bis heute auch nur annähernd modelliert und umgesetzt wäre. Nahezu geräuschlos verabschiedet sich Deutschland von der Wehrpflicht, die Bundeswehr wird zu einer Berufsarmee.

Im dritten Kabinett holt sich Merkel wieder die SPD an ihre Seite, weil die FDP bei der Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Der Flüchtlings­zustrom 2015 dominiert das innenpolitische Krisenmanagement. Der merkelschen Beschwichtigung vom „Wir schaffen das“ steht der spürbare Kontrollverlust staatlicher Stellen gegenüber. Die von Bahnhofs-Applaus und Willkommenskultur getragene Stimmung beginnt zu kippen mit der Kölner Silvesternacht, als Hunderte Menschen mit Migrationshintergrund organisiert und hemmungslos Frauen bedrängen und belästigen. Der islamistische Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz erschüttert die Republik. Und das Vertrauen in die Kanzlerin, die mit der CDU bei der Wahl 2017 das historisch schlechteste Ergebnis seit 1949 wegstecken muss.

Mit Bundesinnenminister Seehofer streitet sie über Zurückweisungen von Migranten an der Grenze, und nur mit größter Anstrengung verhindern CDU und CSU das Auseinanderbrechen ihrer Union. Den Abschied von der Macht leitet Merkel, zwischenzeitlich von Zitteranfällen geplagt, selbst ein mit ihrem Rücktritt als CDU-Vorsitzende und der Ankündigung, bei der nächsten Wahl nicht mehr als Kandidatin anzutreten. Nicht ahnend, dass ihr die größte Krise ihrer Amtszeit erst noch bevorstehen sollte. Corona bedroht die Menschen existenziell, die Pandemie legt schonungslos das deutsche Dilemma im Bereich von ­Katastrophenschutz, Digitalisierung und Überbürokratisierung offen. Bis heute.