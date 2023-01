Betrunkener ohne Führerschein macht Spritztour mit fremden Auto

Mit dem Auto eines Pizza-Lieferanten hat ein führerscheinloser und betrunkener Mann in Weiden in der Oberpfalz eine Spritztour unternommen.

Der Lieferant habe sein Auto nur einige Minuten mit dem Schlüssel im Zündschloss zurückgelassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das nutzte der 42-Jährige: Er setzte sich in den Wagen und fuhr damit am Samstagabend in der Stadt herum.

Zwei Stunden später stoppte ihn die Polizei. Dabei gab der 42-Jährige an, er habe nur ein wenig Auto fahren wollen, „da er selbst ja eigentlich weder ein Auto noch einen Führerschein hat“. Er hätte den Wagen später wieder zurückgeben wollen. Trotz seiner Begründung droht dem Mann ein Verfahren unter anderem wegen Diebstahls.