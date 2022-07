Fußgängerin von durch die Luft fliegendem Bügeleisen getroffen

Eine Fußgängerin ist in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) von einem durch die Luft fliegenden Bügeleisen getroffen und verletzt worden.

Das im Gras liegende Haushaltsgerät sei am Dienstag offenbar bei Mäharbeiten aufgewirbelt worden, teilte die Polizei in Offenbach am Mittwoch mit.

Die Passantin sei am Rücken getroffen worden. Sie wurde mit dem Verdacht auf einen Bruch des Schulterblatts in ein Krankenhaus gebracht.