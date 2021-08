Neues Bob-Marley-Trikot in kürzester Zeit ausverkauft

Seit August 2008 singen Fans des Fußballvereins Ajax Amsterdam bei jedem Fußballspiel: «Don't worry, about a thing/Cause every little thing, gonna be all right» Diese Zeilen stammen aus dem bekannten Song „Three Little Birds“ von Bob Marley und sind inzwischen ein fester Bestandteil des niederländischen Vereins. Jetzt wurde sogar ein Trikot designt, das von Bob Marleys Text inspiriert worden ist.

Das Ausweichtrikot war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft - ein neuer Rekord, wie der Verein auf seiner Website bekanntgab. Auf der Rückseite des schwarzen Trikots mit rot-gelb-grünen Streifen sind drei kleine Vögel zu sehen.

👕🛒



• Third kit sold out

• In the fanshops only a limited edition in stock

• Children's sizes are still available — AFC Ajax (@AFCAjax) August 21, 2021

Aber wie kam es dazu, dass ein Song von Bob Marley die inoffizielle Hymne des Clubs wurde? 2008 spielte Ajax Amsterdam in einem Freundschaftsspiel gegen Cardiff City FC. Als die Fans nach dem Spiel noch im Stadion bleiben mussten wurden sie von einem DJ mit Musik unterhalten. Einer der Songs war Bob Marleys „Three Little Birds“, der nun nach dreizehn Jahren zusätzlich in Trikotform Teil der Vereinsgeschichte ist.