Brand am Ballermann: Acht Deutsche werden aus U-Haft entlassen

Die acht Touristen aus Deutschland, die auf Mallorca seit knapp zwei Monaten unter dem Vorwurf der Brandstiftung in Untersuchungshaft sitzen, werden auf freien Fuß gesetzt.

Der zuständige Ermittlungsrichter habe auf Antrag der Verteidigung die Freilassung auf Kaution in Höhe von jeweils 12 000 Euro gewährt, teilte die Justiz der spanischen Urlaubsinsel mit. Die Mitglieder eines Münsteraner Kegelclubs sollten das Gefängnis in Palma den amtlichen Angaben zufolge noch am Freitag verlassen.