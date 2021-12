Kalenderblatt 2021: 20. Dezember

Was geschah am...

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

51. Kalenderwoche, 354. Tag des JahresNoch 11 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: SchützeNamenstag: Holger

HISTORISCHE DATEN

2020 - Die Weitspringerin Malaika Mihambo wird von Sportjournalisten in Baden-Baden zur «Sportlerin des Jahres» gekürt. «Sportler des Jahres» ist der Eishockeyspieler Leon Draisaitl, «Mannschaft des Jahres» der FC Bayern München.

2011 - Deutsche Bankkunden müssen ab 1. Februar 2014 bei allen Überweisungen und Lastschriften eine 22-stellige Kontonummer (IBAN) verwenden. Darauf einigen sich das EU-Parlament, der Ministerrat und die EU-Kommission in Brüssel.

2001 - Der UN-Sicherheitsrat erteilt das Mandat für den Einsatz einer Afghanistan-Schutztruppe.

1996 - Außenminister Klaus Kinkel und sein tschechischer Kollege Josef Zieleniec unterzeichnen in Prag das Protokoll zur deutsch-tschechischen Aussöhnungserklärung.

1976 - Das erste Bundesnaturschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird erlassen. Dadurch sind die Naturschutzbehörden frühzeitig an der räumlichen Planung beteiligt. Anerkannte Verbände haben jetzt ein Anhörungsrecht.

1956 - In der DDR wird die «Geschenkdienst- und Kleinexporte GmbH», kurz Genex, ins Leben gerufen. Aus dem Katalog des Unternehmens konnten die Bürger der Bundesrepublik Waren bestellen und mit D-Mark bezahlen. Diese wurden dann direkt an ihre Verwandten und Bekannten in der DDR versendet. Das Unternehmen wurde zum wichtigen Devisenbeschaffer.

1951 - Als erster Brutreaktor der Welt liefert der «Experimental Breeder Reactor I» (EBR-1) in Arco (US-Bundesstaat Idaho) Strom.

1924 - Adolf Hitler wird vorzeitig aus der Haft in Landsberg am Lech entlassen. Wegen des gescheiterten Putsches vom 8./9. November 1923 war er am 1. April 1924 zu fünf Jahren Festungshaft mit der Aussicht auf Bewährung schon nach sechs Monaten verurteilt worden.

1841 - In London unterzeichnen Preußen, Österreich, Großbritannien, Frankreich und Russland den «Quintupelvertrag» (Fünf-Mächte-Vertrag), der die Abschaffung des Sklavenhandels zum Ziel hat. Bis auf Frankreich ratifizieren alle Länder das Abkommen.

GEBURTSTAGE

1961 - Freddie Spencer (60), amerikanischer Motorradsportler, 1983 Weltmeister 500 ccm, 1985 Doppelweltmeister 500 und 250 ccm

1948 - Beatrice Richter (73), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin («Rudis Tagesshow», «Sketchup»)

1946 - Uri Geller (75), israelischer Unterhaltungskünstler, der seine umstrittenen Vorführungen (Löffelbiegen) mit außergewöhnlichen psychischen Kräften erklärt

1926 - Otto Graf Lambsdorff, deutscher Politiker, Bundesminister für Wirtschaft 1977-1984, FDP-Vorsitzender 1988-1993, gest. 2009

1921 - George Roy Hill, amerikanischer Filmregisseur, Oscar als bester Regisseur für «Der Clou» (1973), weitere bekannte Filme: «Zwei Banditen» (1969), «Garp und wie er die Welt sah» (1982), gest. 2002

TODESTAGE

2016 - Michèle Morgan, französische Schauspielerin («Hafen im Nebel», «Der Frauenmörder von Paris», «Angélique»-Filme), geb. 1920

2001 - Léopold Sédar Senghor, senegalesischer Politiker und Schriftsteller, Staatspräsident der Republik Senegal 1960-1980, geb. 1906